Loredana Berte “Non sono una signora” lo show dedicato alla regina del rock italiano stasera su Raiuno

(Di martedì 9 marzo 2021) Sarà dedicata aBertè, ladele grande interprete della musica italiana, nell’anno del suo 70mo compleanno, la prima serata didimartedì 9 marzo, con il programma “Nonuna”, prodotto con Bndi e condotto da Alberto Matano, per la direzione artistica di Massimo Romeo Piparo.BertèsuUna serata tributo fatta non solo di grande musica e grandi interpreti, ma anche di racconto delle epoche cheBertè ha attraversato con il suo stile unico e sulle quali ha lasciato il segno, creando mode e tendenze. Le sue canzoni e le sue provocazioni siimpresse ...

Sarà una serata non solo fatta di grandi ospiti e tanta musica, ma verrà anche raccontata la vita diBertè , la quale con le sue canzoni e le sue provocazioni è riuscita a lasciare un segno ...Le hit diBertè La vera protagonista della serata 'A grande richiesta - Non sono una signora' , sarà la musica diBertè. Con oltre 7 milioni di dischi venduti all'attivo,...Uno spettacolo in prima serata su Rai 1 per rendere omaggio alla rocker italiana. Insieme a lei tanti ospiti e amici dal mondo della musica.Serena Dandini è una famosa conduttrice televisiva Rai ma anche nota scrittrice, ma cosa sappiamo di lei? Scopriamolo nei dettagli.