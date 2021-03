L’ombra del razzismo su Buckingham Palace, la prima reazione della Regina: «Questione preoccupante. Loro saranno sempre molto amati» (Di martedì 9 marzo 2021) Secondo gli esperti di dinastie reali, l’albero geneaologico della Regina Elisabetta II può ripercorrere gli ultimi mille anni di storia e arrivare a William the Conqueror, il capostipite di quella dinastia dei Normanni che ha strappato il dominio dell’isola ai Sassoni. Dal quel 1066 che ha visto nascere il primo trono d’Inghilterra di guerre fra i rami della famiglia se ne contano parecchie, come la celebre Guerra delle Due Rose. Se una volta i conflitti della royal family si risolvevano a colpi di spada, oggi si combattono tra comunicati stampa e poltrone di vimini su cui rilasciare dichiarazioni al veleno. E così l’intervista concessa da Harry Windsor e Meghan Markel a Oprah Winfrey ha ricevuto la sua prima risposta ufficiale da Buckingham Palace. «Le ... Leggi su open.online (Di martedì 9 marzo 2021) Secondo gli esperti di dinastie reali, l’albero geneaologicoElisabetta II può ripercorrere gli ultimi mille anni di storia e arrivare a William the Conqueror, il capostipite di quella dinastia dei Normanni che ha strappato il dominio dell’isola ai Sassoni. Dal quel 1066 che ha visto nascere il primo trono d’Inghilterra di guerre fra i ramifamiglia se ne contano parecchie, come la celebre Guerra delle Due Rose. Se una volta i conflittiroyal family si risolvevano a colpi di spada, oggi si combattono tra comunicati stampa e poltrone di vimini su cui rilasciare dichiarazioni al veleno. E così l’intervista concessa da Harry Windsor e Meghan Markel a Oprah Winfrey ha ricevuto la suarisposta ufficiale da. «Le ...

Advertising

AnnaSerturini : Ci tenevo a ringraziare l’AS Roma, Roma Cares e Amra Dzeko per il loro costante impegno per ciò che è giusto, per l… - mattino5 : 'Io vedo un'ombra e una grande luce: l'ombra rappresenta i soliti #DPCM, la luce è sulla campagna vaccinale, archiv… - AndreaMarano11 : RT @GiulioSiamoNoi: C'è l'inferno all'ombra delle piramidi. E più di 100 organizzazioni per i diritti umani di tutto il mondo lanciano l’al… - FedericaPiras10 : RT @SalaLettura: È l'ora in cui le cose perdono la consistenza d'ombra che le ha accompagnate nella notte e riacquistano poco a poco i colo… - gplexousted : @egos23 No. L'ombra del lupo è un film italiano sempre su Amazon. -

Ultime Notizie dalla rete : L’ombra del Camilla Mendini: «Anche scegliere con consapevolezza cosa indossare fa la differenza per l’ambiente» Corriere della Sera