Lockdown Italia: chiusure attività e stretta nei weekend. Le ultime notizie (Di martedì 9 marzo 2021) Lockdown Italia: a un anno dalla prima chiusura generalizzata del paese causa coronavirus, si torna a parlare di serrata sull'intero territorio nazionale. Sembra che il Governo Draghi sia ormai orientato a modificare le regole appena fissate con l'ultimo Dpcm sull'epidemia fino al 6 aprile: le restrizioni imposte dal sistema "a colori" non bastano a contenere i contagi. Lockdown Italia: arrivano delle modifiche al Dpcm Lockdown Italia: è passato un anno dalla prima serrata sull'intero territorio nazionale, con tutta probabilità, la situazione epidemiologica ne imporrà un'altra, se non uguale, molto simile a quella della primavera scorsa. I più autorevoli organi di stampa riferiscono che il Governo Draghi sia ormai deciso a modificare l'ultimo Dpcm sulle misure anti-contagio: ...

