Lockdown e Covid, il presidente del Censis De Rita: 'Italiani in letargo per la paura, nessuno ci viene a svegliare' (Di martedì 9 marzo 2021) Io sono un politico, non posso leggere le tue analisi del Censis e fare quello che dici tu, io le leggo volentieri ma poi faccio quello che dico io'. Sbagliava Ciriaco? 'L'importante, anche in questo,... Leggi su ilgazzettino (Di martedì 9 marzo 2021) Io sono un politico, non posso leggere le tue analisi dele fare quello che dici tu, io le leggo volentieri ma poi faccio quello che dico io'. Sbagliava Ciriaco? 'L'importante, anche in questo,...

Advertising

ladyonorato : Ora c’è un altro individuo che sarebbe ora di mandare a casa: Ricciardi. Le sue pressioni per un nuovo lockdown to… - Corriere : Nuova stretta anti Covid, oggi il vertice: si va verso weekend «chiusi» e coprifuoco anticipato - rtl1025 : ?? Al vaglio l'ipotesi di una #zonarossa per tutta l'Italia. Sareste d'accordo con un nuovo #lockdown? - IzzoEdo : RT @ChiodiDonatella: #COVID19: UN ANNO DAL #LOCKDOWN UN PAESE IN GINOCCHIO #CENTOMILA MORTI #ITALIA MAGLIA NERA. 'QUALCUNO DEVE PAGARE'. #… - assenzio14 : RT @ChiodiDonatella: #COVID19: UN ANNO DAL #LOCKDOWN UN PAESE IN GINOCCHIO #CENTOMILA MORTI #ITALIA MAGLIA NERA. 'QUALCUNO DEVE PAGARE'. #… -