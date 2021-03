Lockdown a Pasqua | Cts | weekend in zona rossa | ma il governo frena Stato d?emergenza | ipotesi proroga a settembre

Advertising

ilbarone1967 : RT @G23Mld: Bruno Vespa ha appena annunciato che tra poco, su #portaaporta un tizio dell'istituto mario negri annuncerà la cura a casa per… - GAngrilli : RT @G23Mld: Bruno Vespa ha appena annunciato che tra poco, su #portaaporta un tizio dell'istituto mario negri annuncerà la cura a casa per… - kalyaMail : RT @G23Mld: Bruno Vespa ha appena annunciato che tra poco, su #portaaporta un tizio dell'istituto mario negri annuncerà la cura a casa per… - ZombieBuster5 : RT @G23Mld: Bruno Vespa ha appena annunciato che tra poco, su #portaaporta un tizio dell'istituto mario negri annuncerà la cura a casa per… - vadoaberlino : RT @G23Mld: Bruno Vespa ha appena annunciato che tra poco, su #portaaporta un tizio dell'istituto mario negri annuncerà la cura a casa per… -

Ultime Notizie dalla rete : Lockdown Pasqua

Il Messaggero

... no ad unnazionale, sì al mantenimento dell'Italia a colori. Per il Cts la strada giusta ... questa potrebbe essere la direzione che prenderà il governo in vista della, il prossimo 4 ...E' in arrivo una nuova stretta sul fronte del Covid proprio mentre l'Italia si colora di e di (da oggi le in sono solo sei fra le quali il ad eccezione della provincia di ). Oggi si è riunita a ...Zona rossa nel weekend in tutta Italia e laddove i contagi superino i 250 casi ogni 100mila abitanti, con l'applicazione automatica e rigorosa delle misure ...La curva dei contagi non accenna a calare, soprattutto in Lombardia, qualche novità potrebbe arrivare tra domani e dopo, ma pare tramontata la stagione dei Dpcm quotidiani. D’altra ...