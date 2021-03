Lo strano caso dell'autostrada da Treviglio a Bergamo. Ma che a Bergamo non arriverà (Di martedì 9 marzo 2021) Una nuova bretella autostradale che tutti si ostinano a chiamare "Bergamo - Treviglio" nonostante il suo percorso non sia destinato a raggiungere il capoluogo di provincia, fermandosi con il casello d'... Leggi su stradafacendo.tgcom24 (Di martedì 9 marzo 2021) Una nuova bretellale che tutti si ostinano a chiamare "" nonostante il suo percorso non sia destinato a raggiungere il capoluogo di provincia, fermandosi con il casello d'...

Advertising

ricpuglisi : Ma guarda che caso strano: al @Tg1Rai non c'è tempo di voce per il ministro della famiglia e pari opportunità… - Monaco992 : Navigando su Google per uno strano caso incappo in una dichiarazione rilasciata da Willie Peyote riguardo i collegh… - LessIsSexy : Lo strano caso della Casa di Carlo Mollino a Torino #LessIsSexy - VedutoD : LIBRO Lo strano caso del Dr. Jekyll e Mr. Hyde, Robert L. Stevenson Ed.Integrale - TweetGino : RT @wilkur72: @TweetGino @chiellini Strano caso ora che la Juve non e' prima non ci sono polemiche su questi episodi!silenzio assoluto! -