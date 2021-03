Lo smishing che in Valtellina è costato 19mila euro a una donna caduta nella truffa (Di martedì 9 marzo 2021) Non smetteremo mai di parlarvi del phishing o dello smishing, fino a quando casi come quello avvenuto a una donna in Valtellina – e denunciato con una nota ufficiale dalla Questura di Sondrio – continueranno a riguardare una parte significativa di popolazione italiana. Magari la truffa una tantum emerge agli onori delle cronache perché i casi sono eclatanti (qui si parla di una perdita da 19mila euro, ad esempio), ma in Italia si verificano centinaia di casi al giorno di tentativi di sfruttare una educazione digitale ancora troppo carente, nonostante internet, nonostante l’informazione a portata di click. LEGGI ANCHE > Un attacco di phishing può arrivare anche da una mail aziendale smishing in Valtellina, la truffa da ... Leggi su giornalettismo (Di martedì 9 marzo 2021) Non smetteremo mai di parlarvi del phishing o dello, fino a quando casi come quello avvenuto a unain– e denunciato con una nota ufficiale dalla Questura di Sondrio – continueranno a riguardare una parte significativa di popolazione italiana. Magari launa tantum emerge agli onori delle cronache perché i casi sono eclatanti (qui si parla di una perdita da, ad esempio), ma in Italia si verificano centinaia di casi al giorno di tentativi di sfruttare una educazione digitale ancora troppo carente, nonostante internet, nonostante l’informazione a portata di click. LEGGI ANCHE > Un attacco di phishing può arrivare anche da una mail aziendalein, lada ...

Advertising

Digital_Day : La Questura di Sondrio ha sottolineato che nell’ultimo periodo, si è registrato un significativo aumento dei casi d… - Tomas1374 : Bisogna trovare un modo per bloccare telefonate e messaggi all'origine Le mail sono facili da intercettare e gestir… - IntesaSP_Help : @a_armaroli Ciao, l’SMS che hai ricevuto è un tentativo di smishing, non dargli seguito. Per conoscere come protegg… - misiagentiles : Salve #Poste, ho ricevuto un sms da PosteInfo che chiede di cliccare su un link che apre questo sito. Non avendo tr… - ADUC1 : #Phishing e #smishing, la #truffa che arriva via #SMS -