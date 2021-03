Llorente: «Gattuso fa giocare sempre la palla da dietro, l’Udinese si basa su come pressa l’avversario» (Di martedì 9 marzo 2021) L’ex Napoli Fernando Llorente, oggi in forze all’Udinese, ha rilasciato un’intervista a Udinese TV dopo la prima rete segnata con la maglia dei friulani contro il Sassuolo. Ha ribadito di essersi trovato benissimo con il nuovo club sin dal primo momento. «Sono molto contento del gol segnato contro il Sassuolo. Ci tenevo tanto a segnare. Mi sono trovato benissimo a Udine da subito. La società è ottima, con delle fantastiche strutture e mi mancava solo il gol». Ha parlato anche di Gattuso e Gotti e della differenza tra i due tecnici. «Gattuso e Gotti hanno due modi diversi di vedere il calcio. Gattuso propone sempre di giocare la palla da dietro. l’Udinese, invece, gioca in funzione di come la ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 9 marzo 2021) L’ex Napoli Fernando, oggi in forze al, ha rilasciato un’intervista a Udinese TV dopo la prima rete segnata con la maglia dei friulani contro il Sassuolo. Ha ribadito di essersi trovato benissimo con il nuovo club sin dal primo momento. «Sono molto contento del gol segnato contro il Sassuolo. Ci tenevo tanto a segnare. Mi sono trovato benissimo a Udine da subito. La società è ottima, con delle fantastiche strutture e mi mancava solo il gol». Ha parlato anche die Gotti e della differenza tra i due tecnici. «e Gotti hanno due modi diversi di vedere il calcio.proponedilada, invece, gioca in funzione dila ...

Advertising

CalcioNapoli24 : - napolista : Llorente: «Gattuso fa giocare sempre la palla da dietro, l’Udinese si basa su come pressa l’avversario» A Udinese T… - Lorenzo98527117 : RT @Lorenzo98527117: Hai visto Llorente ? Nel Napoli una gran pippa! Regalato all'Udinese, ieri migliore in campo contro il Sassuolo. Segna… - Lorenzo98527117 : Hai visto Llorente ? Nel Napoli una gran pippa! Regalato all'Udinese, ieri migliore in campo contro il Sassuolo. Se… - Pasqual01350178 : @FrancescoRoma78 Rimpiangere llorente è il colmo oppure gattuso deve spiegare il perché lo scorso anno non ha mai impiegato lo spagnolo -