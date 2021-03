Livorno | tangenti per finanziare campagna elettorale | arrestato sindaco Pd a San Vincenzo

Leggi su ilprimatonazionale

(Di martedì 9 marzo 2021) San, 9 mar – Ildi San, Alessandro Bandini in arresto dopo un blitz della Guardia di Finanza. Un vero e proprio terremoto politico ha sconvolto la tranquilla località balneare in provincia di. Indagati anche il viceDelia Del Carlo e gli assessori Elisa Malfatti e Massimiliano Roventini. SanBandiniL’accusa che ha portato in manette ilBandini, rieletto per un secondo mandato nel 2019 alla guida di una coalizione di centrosinistra, è quella di corruzione per atti contrari ai doveri d’ufficio nell’ambito di gare d’appalto. Nei guai insieme a lui sono finiti anche due imprenditori edili locali, accusati dalla Procura di aver pagatola ...