Liverpool, Klopp: “Rispetterò il contratto con i Reds e dico no alla nazionale tedesca” (Di martedì 9 marzo 2021) L'allenatore del Liverpool Jurgen Klopp, dopo aver appreso che Joachim Loew non guiderà la Germania dopo Euro 2020, ha detto che non ha intenzione di prendere il suo posto. “Joachim ha fatto un lavoro incredibile. È uno dei mentori di maggior successo nella storia della nazionale. Capisco che voglia ottenere un nuovo trionfo agli Europei, e poi andare via . Ci sono molti bravi tecnici tedeschi. Io mi tiro fuori né la prossima estate né dopo sarò disponibile. Mi restano altri tre anni di contratto con il Liverpool. Quando firmi un contratto, cerchi di rispettarlo".caption id="attachment 1052733" align="alignnone" width="594" Joachim Löw (Getty Images)/caption ITA Sport Press. Leggi su itasportpress (Di martedì 9 marzo 2021) L'allenatore delJurgen, dopo aver appreso che Joachim Loew non guiderà la Germania dopo Euro 2020, ha detto che non ha intenzione di prendere il suo posto. “Joachim ha fatto un lavoro incredibile. È uno dei mentori di maggior successo nella storia della. Capisco che voglia ottenere un nuovo trionfo agli Europei, e poi andare via . Ci sono molti bravi tecnici tedeschi. Io mi tiro fuori né la prossima estate né dopo sarò disponibile. Mi restano altri tre anni dicon il. Quando firmi un, cerchi di rispettarlo".caption id="attachment 1052733" align="alignnone" width="594" Joachim Löw (Getty Images)/caption ITA Sport Press.

Ultime Notizie dalla rete : Liverpool Klopp Low accende il mercato: da Klopp a Flick, può partire il valzer delle panchine KLOPP - Il primo indicato dalla stampa tedesca è, inevitabilmente Jurgen Klopp . Il tecnico si è chiamato fuori, rimarcando l'intenzione di onorare il contratto che lo lega al Liverpool fino al 2024 ,...

Loew lascia la Germania dopo l'Europeo Ma gli occhi sono anche puntati su Liverpool, dove il trainer Jurgen Klopp, in preda a una crisi con la squadra inglese, potrebbe essere salvato spostandosi alla guida della nazionale. Per fermare le ...

Liverpool, Klopp e le vere ragioni della crisi Corriere della Sera Germania, futuro Commissario Tecnico: palla a Klopp Germania, futuro Commissario Tecnico: con queste brevi dichiarazioni, Jurgen Klopp ha parlato di un suo possibile approdo sulla panchina della Nazionale ...

Mbappé – Liverpool, i tifosi sognano con la raccolta fondi 2 tifosi dei Reds hanno deciso di avviare una particolare raccolta fondi sul sito Gofundme per portare il fuoriclasse francese alla corte di Jurgen Klopp.

