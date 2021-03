LIVE Virtus Bologna-Bourg en Bresse 83-62, EuroCup in DIRETTA: la Segafredo mantiene l’imbattibilità in Europa e ora tiferà Gran Canaria (Di martedì 9 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 22.20 La nostra DIRETTA LIVE si chiude qui, grazie per aver seguito Virtus Bologna-Bourg su questa pagina, buon proseguimento di serata con la cronaca del match su OA Sport. 22.17 La Virtus Bologna supera dunque Bourg centrando la diciassettesima vittoria consecutiva in Europa (sedici su sedici in questa stagione) eguagliando la Kinder del 2001. Per le V Nere non è arrivato il +24 che avrebbe permesso quantomeno di eguagliare la differenza canestri di Kazan. Per avere il fattore campo a favore in un’eventuale semifinale contro i russi ora la Segafredo dovrà sperare in una vittoria di Gran Canaria contro la ... Leggi su oasport (Di martedì 9 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA22.20 La nostrasi chiude qui, grazie per aver seguitosu questa pagina, buon proseguimento di serata con la cronaca del match su OA Sport. 22.17 Lasupera dunquecentrando la diciassettesima vittoria consecutiva in(sedici su sedici in questa stagione) eguagliando la Kinder del 2001. Per le V Nere non è arrivato il +24 che avrebbe permesso quantomeno di eguagliare la differenza canestri di Kazan. Per avere il fattore campo a favore in un’eventuale semifinale contro i russi ora ladovrà sperare in una vittoria dicontro la ...

zazoomblog : LIVE – Virtus Bologna-Bourg 19-8 Eurocup 2020-2021 RISULTATO IN DIRETTA - #Virtus #Bologna-Bourg #Eurocup… - Fantacalciok : SPAL – Virtus Entella: dove vedere la diretta live e risultato - TernanaNews : RT @TernanaNews: LIVE - VIRTUS FRANCAVILLA-TERNANA, le formazioni ufficiali - zazoomblog : LIVE – Schio-Virtus Bologna 49-41 Final Eight Coppa Italia A1 2021 RISULTATO IN DIRETTA - #Schio-Virtus #Bologna #… - settalese : RT @feralpisalo: ??LIVE #FERVVE 4?-0? #SerieC #NoiSiamoiLeoniDelGarda FINISCE QUI | ?? Triplice fischio al Turina! I Leoni del Garda calan… -