LIVE Virtus Bologna-Bourg en Bresse 62-51, EuroCup in DIRETTA: i francesi accorciano nel terzo quarto (Di martedì 9 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Fallo di Pelos sul taglio di Gamble servito da Abass, liberi. Time out Bourg. 64-54 Abass riporta la Virtus in doppia cifra di vantaggio, 7’57” al termine. 62-54 Tripla di Vucevic, Bourg si porta sul -8, la partita non è ancora chiusa. INIZIA IL quarto E ULTIMO quarto FINE terzo quarto 62-51 Schiacciata sbagliata da Weems e il Bourg va in contropiede con Andjusic che anticipa la sirena del terzo quarto. 62-49 1/2 Abass. Fallo di Pelos su Abass, il terzo di squadra per Bourg nel periodo, liberi. 61-49 2/2 per il classe 1991 serbo, Bourg si riporta sul -12, brutto finale di terzo ... Leggi su oasport (Di martedì 9 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAFallo di Pelos sul taglio di Gamble servito da Abass, liberi. Time out. 64-54 Abass riporta lain doppia cifra di vantaggio, 7’57” al termine. 62-54 Tripla di Vucevic,si porta sul -8, la partita non è ancora chiusa. INIZIA ILE ULTIMOFINE62-51 Schiacciata sbagliata da Weems e ilva in contropiede con Andjusic che anticipa la sirena del. 62-49 1/2 Abass. Fallo di Pelos su Abass, ildi squadra pernel periodo, liberi. 61-49 2/2 per il classe 1991 serbo,si riporta sul -12, brutto finale di...

