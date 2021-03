LIVE Nymburk-Dinamo Sassari | Champions League basket in DIRETTA | sardi obbligati a vincere

(Di martedì 9 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno a tutti i lettori di OA Sport, e benvenuti alladella sfida del secondo turno della Top 16 della2020-2021 ditra l’ERAe la. Benvenuti in Repubblica Ceca, dove i padroni di casa dell’ERAospitano questo pomeriggio la. I cechi arrivano all’appuntamento dopo il successo per 91-87 contro il Bamberg all’esordio e guidano così il gruppo L della Top 16 e puntano ad allungare su una avversaria. Ilha una media punti di 91 a partita, ma con percentuali non altissime, ed è dunque una squadra ...

Advertising

dinamo_sassari : LIVE NYMBURK | GIANMARCO POZZECCO -

Ultime Notizie dalla rete : LIVE Nymburk

OA Sport

Tutto lo sport di Eurosport, Ondemand e senza pubblicità per un anno intero a metà prezzo! ... Ora Sassari avrà la difficile trasferta in Champions sul campo del, in Repubblica Ceca (...Tutto lo sport di Eurosport, Ondemand e senza pubblicità per un anno intero a metà prezzo! ... Ora Sassari avrà la difficile trasferta in Champions sul campo del, in Repubblica Ceca (...Buongiorno a tutti i lettori di OA Sport, e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sfida del secondo turno della Top 16 della Champions League 2020-2021 di basket tra l’ERA Nymburk e la Dinamo Sassari.CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20.45 Grazie a tutti per averci seguito e buona serata! 20.44 L'Openjobmetis Varese compie l'impresa all'Enerxenia Arena contro la Dinamo Sassari! Massimo Bul ...