LIVE Nymburk-Dinamo Sassari 64-70, Champions League basket in DIRETTA: i padroni di casa la riaprono (Di martedì 9 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Il programma di Nymburk-Dinamo Sassari 68-73 Uno su due ai liberi per Burnell 68-72 Ancora Harding per il -4 66-72 Canestro di Spissu per dare la scossa ai suoi 66-70 Canestro di Harding e match completamente riaperto 64-70 Canestro di Obasohan a fine terzo quarto 62-70 Tripla di Dalton 59-70 Libero aggiuntivo sbagliato 59-70 Canestro di Happ che subisce anche fallo 59-68 Canestro di Dalton 57-68 Canestro di Kruslin e controparziale Sassari nel finale del quarto 57-66 Palla rubata da Happ e canestro di Gentile 57-64 Reazione Sassari con Happ 57-62 Seconda tripla di Harding! 54-62 Tripla di Harding 51-62 Canestro di Harding 49-62 Canestro di Gentile e controparziale Sassari 49-60 Canestro di Burnell 49-58 ... Leggi su oasport (Di martedì 9 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIl programma di68-73 Uno su due ai liberi per Burnell 68-72 Ancora Harding per il -4 66-72 Canestro di Spissu per dare la scossa ai suoi 66-70 Canestro di Harding e match completamente riaperto 64-70 Canestro di Obasohan a fine terzo quarto 62-70 Tripla di Dalton 59-70 Libero aggiuntivo sbagliato 59-70 Canestro di Happ che subisce anche fallo 59-68 Canestro di Dalton 57-68 Canestro di Kruslin e controparzialenel finale del quarto 57-66 Palla rubata da Happ e canestro di Gentile 57-64 Reazionecon Happ 57-62 Seconda tripla di Harding! 54-62 Tripla di Harding 51-62 Canestro di Harding 49-62 Canestro di Gentile e controparziale49-60 Canestro di Burnell 49-58 ...

zazoomblog : LIVE Nymburk-Dinamo Sassari 25-21 Champions League basket in DIRETTA: nervosismo in campo ma tanti punti -… - zazoomblog : LIVE – Nymburk-Dinamo Sassari 2-7 basket Champions League 2020-2021 RISULTATO IN DIRETTA - #Nymburk-Dinamo… - sportface2016 : #BasketballCL LIVE - Nymburk e Banco di Sardegna Sassari si affrontano nella seconda giornata del gruppo L: segui… - zazoomblog : LIVE Nymburk-Dinamo Sassari Champions League basket in DIRETTA: sardi obbligati a vincere - #Nymburk-Dinamo… - dinamo_sassari : LIVE NYMBURK | GIANMARCO POZZECCO -