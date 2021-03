LIVE – Nymburk-Dinamo Sassari 57-62, basket Champions League 2020/2021 RISULTATO IN DIRETTA (Di martedì 9 marzo 2021) Nymburk e Banco di Sardegna Sassari si affrontano nella seconda giornata del gruppo L di FIBA Champions League 2020/2021. Dopo aver iniziato la seconda fase con una vittoria, i cechi attendono la squadra italiana che dal canto suo è partita con una sconfitta inattesa. Martedì 9 marzo alle ore 18.30 inizierà il confronto che potrete seguire su Sportface. AGGIORNA LA DIRETTA Nymburk-Dinamo Sassari 57-62 29? – Punti numero 13 e 14 per Kruslin, nuova doppia cifra di vantaggio per i sardi: 57-68. 28? – Concentrata uscita dal timeout per la Dinamo: Happ e Gentile ridanno un onesto cuscinetto, 57-66. 28? – ALTRA TRIPLA DI HARDING, OTTO PUNTI CONSECUTIVI. ATTENZIONE, 57-62! 27? – Harding col secondo bersaglio ... Leggi su sportface (Di martedì 9 marzo 2021)e Banco di Sardegnasi affrontano nella seconda giornata del gruppo L di FIBA. Dopo aver iniziato la seconda fase con una vittoria, i cechi attendono la squadra italiana che dal canto suo è partita con una sconfitta inattesa. Martedì 9 marzo alle ore 18.30 inizierà il confronto che potrete seguire su Sportface. AGGIORNA LA57-62 29? – Punti numero 13 e 14 per Kruslin, nuova doppia cifra di vantaggio per i sardi: 57-68. 28? – Concentrata uscita dal timeout per la: Happ e Gentile ridanno un onesto cuscinetto, 57-66. 28? – ALTRA TRIPLA DI HARDING, OTTO PUNTI CONSECUTIVI. ATTENZIONE, 57-62! 27? – Harding col secondo bersaglio ...

