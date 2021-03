LIVE Monza-Vibo Valentia 1-0 (25-20, 4-2), gara-1 quarti Playoff Superlega 2021 volley: PUNTEGGIO in DIRETTA (Di martedì 9 marzo 2021) Vero volley Monza e Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia si sfidano nel match valido per la prima giornata dei quarti di finale dei Playoff Superlega 2020/2021. I brianzoli vogliono sfruttare il campo di casa per avvantaggiarsi nella serie contro l’ostica formazione calabrese, che ha chiuso la regular season con due soli punti in meno. L’appuntamento è per le ore 18.00 di martedì 9 marzo. Sportface.it vi offrirà la DIRETTA testuale con aggiornamenti minuto per minuto per non perdersi davvero nulla. Segui il LIVE su Sportface COME SEGUIRE IL MATCH IL PROGRAMMA DELLA PRIMA GIORNATA DI quarti DI FINALE IL PROGRAMMA COMPLETO DEI Playoff Superlega 2021 IL ... Leggi su sportface (Di martedì 9 marzo 2021) Veroe Tonno Callipo Calabriasi sfidano nel match valido per la prima giornata deidi finale dei2020/. I brianzoli vogliono sfruttare il campo di casa per avvantaggiarsi nella serie contro l’ostica formazione calabrese, che ha chiuso la regular season con due soli punti in meno. L’appuntamento è per le ore 18.00 di martedì 9 marzo. Sportface.it vi offrirà latestuale con aggiornamenti minuto per minuto per non perdersi davvero nulla. Segui ilsu Sportface COME SEGUIRE IL MATCH IL PROGRAMMA DELLA PRIMA GIORNATA DIDI FINALE IL PROGRAMMA COMPLETO DEIIL ...

LIVE Monza-Vibo Valentia 1-0 (25-20, 2-1), gara-1 quarti Playoff Superlega 2021: PUNTEGGIO in DIRETTA volley Sportface.it Superlega, al via i playoff con tre gare live su Eleven Sports Martedì diretta streaming per Monza-Vibo, mercoledì per Perugia-Milano. Ecco il programma e come seguire i match in diretta ...

