LIVE Juventus-Porto 0-1 | Champions League in DIRETTA | inizia il secondo tempo!

(Di martedì 9 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA46?la ripresa! 21.55che deve cercare l’impresa neltempo, servono almeno due reti per andare ai supplementari e tre per passare il turno nei tempi regolamentari, dalla panchina si riscaldano Bernardeschi e Kulusevski. A tra poco per il45? Finisce il primo tempo,0-1. 43?che ci prova ma non è ancora sufficientemente pericolosa. 41? Arthur va al tiro da fuori, pallone fuori deviato. 39? Chiesa vuole l’uno contro uno ma non riesce a passare su Corona. 37? Chiesa prova il cross, ma finisce sulle mani di Marchesin. 35? Cuadrado dalla destra riesce facilmente ad arrivare al cross ma raramente trova compagni ...

DIRETTAPORTO (RISULTATO0 - 1): SI METTE MALE! Quando non siamo ancora giunti alla mezz'ora del primo tempo è cambiato il risultato di- Porto con i draghi di Conceiçao in vantaggio ...Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube FORMAZIONI- PORTO(4 - 4 - 2): Szczesny; Cuadrado, Bonucci, Demiral, Alex Sandro; ...Sfida di ritorno per gli uomini di Pirlo: all'andata era finita 2-1 per i lusitani. La Juventus si gioca in casa il passaggio ai quarti di finale ...27 Questi i principali episodi da moviola di Juventus-Porto, ritorno degli ottavi di finale di Champions League, analizzati da Calciomercato.com. L’arbitro della sfida è l’olandese Bjorn Kuipers, assi ...