LIVE Italia-Belgio 4-1 calcio a 5 in DIRETTA: gli azzurri calano il poker con Tonidandel (Di martedì 9 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 03’06” TONIDAAAAAAANDEL, PER IL 4-1! Succede di tutto a Prato: il Belgio, in uscita dal timeout, si mangia un gol clamoroso con Ghislandi. Sulla ripartenza, in contropiede, De Matos serve Tonidandel che col destro riesce a trovare il pertugio sotto le gambe del portiere. C’è stato un problema col cronometro. Intanto è timeout Belgio. Esce Idrissi: Leo va a fare il portiere di movimento 03’39” Occasione per De Matos, che prova un pallonetto a tu per tu con Idrissi: respinta. 04’26” Scarico su Diniz, che ci prova: anche lui va fuori bersaglio. 04’49” Conclusione di Ah. Sababti: sul fondo. 05’34” Un buon minuto di circolazione-palla per gli azzurri, che stanno gestendo il possesso e il cronometro. 06’30” Belgio praticamente col ... Leggi su oasport (Di martedì 9 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA03’06” TONIDAAAAAAANDEL, PER IL 4-1! Succede di tutto a Prato: il, in uscita dal timeout, si mangia un gol clamoroso con Ghislandi. Sulla ripartenza, in contropiede, De Matos serveche col destro riesce a trovare il pertugio sotto le gambe del portiere. C’è stato un problema col cronometro. Intanto è timeout. Esce Idrissi: Leo va a fare il portiere di movimento 03’39” Occasione per De Matos, che prova un pallonetto a tu per tu con Idrissi: respinta. 04’26” Scarico su Diniz, che ci prova: anche lui va fuori bersaglio. 04’49” Conclusione di Ah. Sababti: sul fondo. 05’34” Un buon minuto di circolazione-palla per gli, che stanno gestendo il possesso e il cronometro. 06’30”praticamente col ...

