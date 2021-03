LIVE – Italia-Belgio 3-1, Qualificazioni Euro 2022 calcio a 5 (DIRETTA) (Di martedì 9 marzo 2021) L’Italia si prepara a sfidare il Belgio nell’attesissimo match valevole per le Qualificazioni a Euro 2022 di calcio a 5 che andranno in scena fra meno di un anno dal 19 gennaio al 6 febbraio 2022. calcio d’inizio alle ore 19:00 di martedì 9 marzo, chi avrà la meglio? COME SEGUIRE LA GARA Sportface.it seguirà il match in DIRETTA e fornirà costanti aggiornamenti in tempo reale. AGGIORNA LA DIRETTA Italia-Belgio 3-1 (11? Dillien, 19? Merlim, 28? Vieira, 30? Vieira) 33? – Il Belgio si riversa in attacco, ma gli azzurri si difendono con ordine e amministrano il vantaggio. 30? – GOL! ANCORA VIEIRA! ... Leggi su sportface (Di martedì 9 marzo 2021) L’si prepara a sfidare ilnell’attesissimo match valevole per ledia 5 che andranno in scena fra meno di un anno dal 19 gennaio al 6 febbraiod’inizio alle ore 19:00 di martedì 9 marzo, chi avrà la meglio? COME SEGUIRE LA GARA Sportface.it seguirà il match ine fornirà costanti aggiornamenti in tempo reale. AGGIORNA LA3-1 (11? Dillien, 19? Merlim, 28? Vieira, 30? Vieira) 33? – Ilsi riversa in attacco, ma gli azzurri si difendono con ordine e amministrano il vantaggio. 30? – GOL! ANCORA VIEIRA! ...

Advertising

redazioneiene : Sono il gruppo italiano più rock della scena musicale e lo hanno dimostrato vincendo la 71° edizione del Festival d… - zazoomblog : LIVE Italia-Belgio 3-1 calcio a 5 in DIRETTA: ancora Vieira ancora gol. Gli azzurri allungano a dieci minuti dalla… - CryAntonino : RT @emergency_live: 9 marzo 2020: un anno fa in Italia il lockdown - CryAntonino : RT @emergency_live: Italia, siglato accordo per produrre il vaccino russo Sputnik V: da luglio un'arma in più contro Covid-19 @sputnikvacci… - Dante34191860 : RT @onebigrock1: Oggi uomo d’affari ?? SONO LIVE ?? -