LIVE Italia-Belgio 3-1 calcio a 5 in DIRETTA: ancora Vieira, ancora gol. Gli azzurri allungano a dieci minuti dalla fine (Di martedì 9 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Timeout. Si riparte a breve. 07’37” MIARELLI SI ALLUNGA E PARA! Tacco straordinario dal cuore dell’area di rigore di Leo, ma l’estremo difensore azzurro si fa trovare pronto neutralizzando il tiro dell’attaccante belga col piede. 08’36” Il Belgio porta Idrissi al tiro: palla fuori. 09’35” La squadra allenata da Bellarte ora appare più in controllo. 11’00” Italia 3-1 Belgio! GIOCATA PAZZESCA DI MOTTA, CHE SULL’OUT DI DESTRA FA FUORI IL SUO MARCATORE servendo poi al centro per un rapace Vieira, pronto a firmare il doppio vantaggio azzurro. 11’30” Anche in questo caso, il piazzato non sortisce effetti: lo schema viene ben letto dalla difesa della squadra di Bellarte. 11’37” Motta, nel tentativo di spezzare un raddoppio, commette ... Leggi su oasport (Di martedì 9 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LATimeout. Si riparte a breve. 07’37” MIARELLI SI ALLUNGA E PARA! Tacco straordinario dal cuore dell’area di rigore di Leo, ma l’estremo difensore azzurro si fa trovare pronto neutralizzando il tiro dell’attaccante belga col piede. 08’36” Ilporta Idrissi al tiro: palla fuori. 09’35” La squadra allenata da Bellarte ora appare più in controllo. 11’00”3-1! GIOCATA PAZZESCA DI MOTTA, CHE SULL’OUT DI DESTRA FA FUORI IL SUO MARCATORE servendo poi al centro per un rapace, pronto a firmare il doppio vantaggio azzurro. 11’30” Anche in questo caso, il piazzato non sortisce effetti: lo schema viene ben lettodifesa della squadra di Bellarte. 11’37” Motta, nel tentativo di spezzare un raddoppio, commette ...

