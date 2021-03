LIVE Italia-Belgio 1-1 calcio a 5 in DIRETTA | Si va al riposo in parità Merlim riacciuffa i Diavoli Rossi poco prima dell’intervallo

Leggi su oasport

(Di martedì 9 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA00’49” MEEEEEEEEEEEEEEEEERLIM! Magata del capitano, che con l’isolamento a sinistra crea il dribbling, rientra sul destro e fa partire una conclusione che supera Idrissi.1-1. 01’42” VIEIRA! Riceve dain area, ma nel tentativo di girarsi non riesce a colpire bene. Ilsi salva. 02’12” Altro isolamento di, questa volta però è meno pericoloso. Intanto Miarelli ha ripreso posto fra i pali della porta azzurra. 03’07” PERIDRISSI CON UN RINVIO LUNGHISSIMO NON SORPRENDE MIARELLI: il numero uno azzurro indietreggiando sbatte contro i pali della porta da lui difesa accusando anche un dolore alla caviglia. Entrano i sanitari: per lui c’è il cambio. Fra i pali ecco Molitierno. 03’38 ...