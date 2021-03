LIVE – Italia-Belgio 0-0 | Qualificazioni Euro 2022 calcio a 5 DIRETTA

(Di martedì 9 marzo 2021) L’si prepara a sfidare ilnell’attesissimo match valevole per ledia 5 che andranno in scena fra meno di un anno dal 19 gennaio al 6 febbraiod’inizio alle ore 19:00 di martedì 9 marzo, chi avrà la meglio? COME SEGUIRE LA GARA Sportface.it seguirà il match ine fornirà costanti aggiornamenti in tempo reale. AGGIORNA LA0-0 8? – Achilli salta l’uomo e lascia partire una conclusione. Palla sull’esterno della rete. 6? – Traversa colpita da De Matos. Continuano ad attaccare gli azzurri. 5? – Tentativo a mezza altezza di ...

Advertising

redazioneiene : Sono il gruppo italiano più rock della scena musicale e lo hanno dimostrato vincendo la 71° edizione del Festival d… - cam4_gay_italia : Una delle #coppiegay italiane più amate della nostra gaia community! Cosa staranno guardando? Venite a spiare… - dicartacieoIo : MA VENERDÌ 12 RADIO ITALIA LIVE DI ERMAL PERCHÉ LO SCOPRO ORA - Fefesca1 : RT @avidhold: CI SARANNO TANTE NOVITÀ NEI PROSSIMI GIORNI... #avidhold @avidhold ???? #n1 #italia #Crypto #cryptocurrencies #corsi #lezioni #… - emergency_live : 9 marzo 2020: un anno fa in Italia il lockdown -

Ultime Notizie dalla rete : LIVE Italia

... è andato nel salotto di Barbara D'Urso aNon è la D'Urso. La realtà ha superato ogni fantasia. contro il partito Fratelli d'e contro Giorgia Meloni: 'Mascherine: da Giorgia Meloni e Fdi ...Per il percorso all'interno della casa più spiata d'e per come si è mostrato Zorzi, in molti ...si è aggiunto il fatto che il vincitore del GF Vip non fosse presente all'ultima puntata di '...Achille Lauro, i Maneskin, Francesca Michielin e Malika Ayane sono solo alcuni dei protagonisti del Festival che hanno sfoggiato trucchi e ...18:53 - TRIPLICE FISCHIO! La Juventus vince il derby per 4-2 al termine di un match spettacolare, soprattutto nel primo tempo. Rivivi le emozioni del derby della Mole:-----90' - S ...