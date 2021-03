LIVE America’s Cup, Luna Rossa-New Zealand in DIRETTA: gara 1 e 2, inizia l’avventura! (Di martedì 9 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Previsioni meteo – La presentazione di Stefano Vegliani – Dove vedere le regate in tv e streaming Buonanotte amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della prima giornata ufficiale di gara della America’s Cup 2021, in corso di svolgimento nella baia di Auckland (in Nuova Zelanda). Dopo una lunga attesa è finalmente arrivato il momento di regatare per Emirates Team New Zealand e Luna Rossa Prada Pirelli, protagonisti del match race che assegnerà la vecchia brocca nella 36ma edizione del trofeo sportivo più antico al mondo. Il Defender proverà a bissare il titolo ottenuto quattro anni fa alle Bermuda, mentre il sodalizio italiano del patron Patrizio Bertelli va a caccia del primo storico ... Leggi su oasport (Di martedì 9 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAPrevisioni meteo – La presentazione di Stefano Vegliani – Dove vedere le regate in tv e streaming Buonanotte amici di OA Sport e benvenuti alladella prima giornata ufficiale didellaCup 2021, in corso di svolgimento nella baia di Auckland (in Nuova Zelanda). Dopo una lunga attesa è finalmente arrivato il momento di regatare per Emirates Team NewPrada Pirelli, protagonisti del match race che assegnerà la vecchia brocca nella 36ma edizione del trofeo sportivo più antico al mondo. Il Defender proverà a bissare il titolo ottenuto quattro anni fa alle Bermuda, mentre il sodalizio italiano del patron Patrizio Bertelli va a caccia del primo storico ...

Advertising

sportli26181512 : Luna Rossa, deve esserci una prima volta. Noi ci crediamo: La storia dice una cosa. Ma ci deve essere una prima vol… - live_palermo : ??L’America’s Cup 2021 vedrà stanotte l’equipaggio italiano di Luna Rossa sfidare i detentori del titolo di New Zeal… - zazoomblog : LIVE America’s Cup in DIRETTA: Luna Rossa spera nel vento leggero. Le previsioni meteo - #America’s #DIRETTA:… - zazoomblog : LIVE America’s Cup in DIRETTA: Luna Rossa-New Zealand si comincia! Bertelli: “Dipenderà dal vento” - #America’s… - infoitsport : LIVE America's Cup in DIRETTA: calendario e orari Luna Rossa-New Zealand. Le previsioni meteo -

Ultime Notizie dalla rete : LIVE America’s Coronavirus ultime notizie. Consulta: misure anti-Covid spettano allo Stato non alle Regioni. ... Il Sole 24 ORE