L'Italia per prima produrrà Sputnik in Europa. L'Ue frena: «Sarà una quantità irrilevante»

Le trattative sarebbero iniziate mesi fa. Ora la notizia dell'accordo concluso è arrivata: il vaccino anti Covid russo, Sputnik V, verrà prodotto in Italia a partire dal prossimo luglio 2021. Ad annunciarlo è la Camera di Commercio italo-russa che attraverso un comunicato stampa sul sito fornisce i dettagli di un'intesa trovata tra il fondo governativo russo e la società italiana Adienne Pharma&Biotech. Una notizia che nel corso della giornata è stata smorzata da una serie di dichiarazioni trapelate dall'Unione europea e riportate dall'Agenzia Ansa che definiscono la produzione del vaccino in Italia come «irrilevante anche per L'Italia». Non solo. Questa scelta dimostra anche che: «Mosca non è in grado di produrre vaccini per la sua popolazione e ancora meno per quella europea».

