Lipsia, Nagelsmann: “Löw ha cambiato il calcio tedesco” (Di martedì 9 marzo 2021) “È una notizia triste, anche se comunque è ancora in carica. Ha avuto un grandissimo impatto sul calcio tedesco, ha segnato un’era vincendo titoli e sviluppando il calcio in Germania. Ha sempre preso le decisioni giuste nei momenti importanti. Decisioni che non sono state affatto facili. Spero che l’Europeo in estate possa essere la conclusione gloriosa della sua esperienza come CT“. Queste le dichiarazioni di Julian Nagelsmann a proposito dell’addio dopo gli Europei di Low dopo quindici anni sulla panchina della Nazionale tedesca. E sull’ipotesi di vedere Klopp alla guida della selezione: “Jurgen è un allenatore eccezionale, ma penso che lui sia felice al Liverpool ed il Liverpool sia felice di averlo come tecnico”, ha detto alla vigilia del match di ritorno degli ottavi di Champions League. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 9 marzo 2021) “È una notizia triste, anche se comunque è ancora in carica. Ha avuto un grandissimo impatto sul, ha segnato un’era vincendo titoli e sviluppando ilin Germania. Ha sempre preso le decisioni giuste nei momenti importanti. Decisioni che non sono state affatto facili. Spero che l’Europeo in estate possa essere la conclusione gloriosa della sua esperienza come CT“. Queste le dichiarazioni di Juliana proposito dell’addio dopo gli Europei di Low dopo quindici anni sulla panchina della Nazionale tedesca. E sull’ipotesi di vedere Klopp alla guida della selezione: “Jurgen è un allenatore eccezionale, ma penso che lui sia felice al Liverpool ed il Liverpool sia felice di averlo come tecnico”, ha detto alla vigilia del match di ritorno degli ottavi di Champions League. SportFace.

