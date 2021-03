L’indirizzo di posta elettronica è dato personale, diffonderlo a scuola senza consenso è violazione della privacy. Scuola condannata (Di martedì 9 marzo 2021) Una Scuola aveva affisso all´albo e alle bacheche esterne della Scuola il testo di una comunicazione elettronica contenente l´indirizzo privato di posta elettronica della sig.ra XY. Su tale questione si pronunciava il garante della privacy con provvedimento n. 28 del 23 gennaio 2014 doc. web n. 2929890 che è anc0ra di estrema attualità. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di martedì 9 marzo 2021) Unaaveva affisso all´albo e alle bacheche esterneil testo di una comunicazionecontenente l´indirizzo privato disig.ra XY. Su tale questione si pronunciava il garantecon provvedimento n. 28 del 23 gennaio 2014 doc. web n. 2929890 che è anc0ra di estrema attualità. L'articolo .

Advertising

Silvio160020TR : RT @agostinomela: Oggi l’unico indirizzo di posta elettronica certificata rilevante ai fini processuali è quello che il difensore ha indica… - Silvio160020TR : RT @agostinomela: La notificazione di un atto eseguita ad un soggetto obbligato per legge a munirsi di un indirizzo di posta elettronica ce… - fDY026 : Il nostro paese ha l'indirizzo di posta ; con sede in città di Londra .???????????????? - FortebraccioF : @RogerAthom Dammi l'indirizzo...ne ho un paio da spedire in posta prioritaria - fra_franzese : RT @agostinomela: La notificazione di un atto eseguita ad un soggetto obbligato per legge a munirsi di un indirizzo di posta elettronica ce… -

Ultime Notizie dalla rete : L’indirizzo posta Monitoraggio delle transazioni per il governo e la difesa Segmentazione del mercato e analisi in base a tendenze recenti, sviluppo e crescita per regioni fino al 2030 - Genovagay Genova Gay