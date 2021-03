L’ex pallavolista Lara Lugli denuncia | rimasta incinta e senza stipendio | il club ha chiesto i danni perché “non aveva detto di volere figli”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 9 marzo 2021) Nel mese di marzo 2019 la giocatrice di pallavolocomunicato al suo, il Volley Pordenone, la sua impossibilità a proseguire la stagione, risolvendo dunque il contratto. Le atlete di volley infatti non sono professioniste e quindi non esiste nessuna forma di garanzia a tutela della maternità.ha poialla società, oggi Maniago Pordenone, di saldare lodi febbraio (circa mille euro) che ancora nonricevuto nonostante fosse scesa in campo. Ilperò non solo ha respinto l’ingiunzione presentata dalla sua ex giocatrice ma anche inviato una citazione per, accusandola di aver taciuto al momento dell’ingaggio “la ...