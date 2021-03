“L’esonero di Pirlo e la cessione di Cristiano Ronaldo”, bufera in casa Juventus, i messaggi sono durissimi (Di mercoledì 10 marzo 2021) E’ un fallimento per la Juventus. La squadra di Andrea Pirlo è già fuori dalla Champions League, i bianconeri salutano la competizione agli ottavi di finale contro una squadra nettamente inferiore come il Porto. I bianconeri hanno vinto con il punteggio di 3-2 dopo i tempi supplementari, fatale per l’eliminazione la sconfitta 2-1 dell’andata. La partita si mette subito male per i padroni di casa fallo di Demiral in area di rigore e Sergio Oliveira non sbaglia dal dischetto. Nella ripresa Chiesa pareggia i conti, poi Taremi lascia in 10 la sua squadra. La Juve trova il 2-1 con Chiesa. Si va ai supplementari ed il Porto trova il gol su punizione con Sergio Oliveira. Rabiot firma il definitivo 3-2, bianconeri eliminati. Juventus-Porto 3-2, le pagelle di CalcioWeb: fallimento bianconero, è fuori dalla ... Leggi su calcioweb.eu (Di mercoledì 10 marzo 2021) E’ un fallimento per la. La squadra di Andreaè già fuori dalla Champions League, i bianconeri salutano la competizione agli ottavi di finale contro una squadra nettamente inferiore come il Porto. I bianconeri hanno vinto con il punteggio di 3-2 dopo i tempi supplementari, fatale per l’eliminazione la sconfitta 2-1 dell’andata. La partita si mette subito male per i padroni difallo di Demiral in area di rigore e Sergio Oliveira non sbaglia dal dischetto. Nella ripresa Chiesa pareggia i conti, poi Taremi lascia in 10 la sua squadra. La Juve trova il 2-1 con Chiesa. Si va ai supplementari ed il Porto trova il gol su punizione con Sergio Oliveira. Rabiot firma il definitivo 3-2, bianconeri eliminati.-Porto 3-2, le pagelle di CalcioWeb: fallimento bianconero, è fuori dalla ...

Advertising

94Gregorio : Io credo che non bisogna sentirsi col culo caldo e per questo, stavolta, è l’ora delle decisioni forti. Esonero imm… - fonar_apteka : RT @calciomercatoit: ?? #JuventusPorto, tutti contro #Pirlo per l’eliminazione dalla #ChampionsLeague - calciomercatoit : ?? #JuventusPorto, tutti contro #Pirlo per l’eliminazione dalla #ChampionsLeague - BIANCONERO63 : A questo punto aspettiamo l’esonero di Pirlo le dimissioni di Paratici e mea Culpa di Agnelli disatro sportivo ed e… - AbbatiLamberto : Dopo Juve-Porto due considerazioni. La prima: Sergio Oliveira è un signor centrocampista, da big europea. La second… -

Ultime Notizie dalla rete : L’esonero Pirlo Barazzutti e la nomina di Volandri capitano di Coppa Davis: «L’ho saputo dal comunicato» Corriere della Sera