L’esercito dei nongiovani emergenti vive nel limbo | chissà per quanto si andrà avanti così

Un dato che sembra passare in sordina dalle ultime edizioni del Festival di Sanremo è l'apertura di un timido varco su un sottobosco sconosciuto al grande pubblico, che vede protagonisti i nati a cavallo tra il finire degli anni Settanta e la prima metà degli anni Ottanta. Una generazione o due finite in una sorta di limbo, preludio d'un girone infernale dove s'è additati come emergenti a oltranza. nongiovani quarantenNati in un perenne stato d'emergenza. Donne e uomini di quasi mezza età che in quindici, venti anni hanno contribuito a tenere viva una scena nata prima di loro – l'allora Indie – costruita dal basso con dischi, live e concerti misconosciuti dalla discografia ufficiale. E che a tratti il cosiddetto mainstream non può più ignorare. Per profitto, prima di tutto. Perché quella scena, tra studi di registrazione casalinghi, ...

