Leonori-Alfonsi | ‘Festa della vita’ è nuovo attacco alle donne

Leggi su romadailynews

(Di martedì 9 marzo 2021) Roma – “Non c’e’ alcun bisogno di dichiarare Roma citta’ per la vita, perche’ lo e’ gia’. Strumentalizzare la vita e’ sbagliato. Ed e’ sbagliato strumentalizzare Roma, oggi che e’ in campo un lavoro condiviso di riforme per la Capitale.” “Ancora piu’ grave e’ che sia stata presentata una proposta da votare in Assemblea Capitolina firmata da consigliere e consiglieri comunali di Lega e Fratelli d’Italia che propongono di istituire una FestaVita, fondi da elargirepurche’ non abortiscano, addirittura modificando lo statuto di Roma Capitale per inserire una vocazione alla vita dell’ente.” “Non esistono persone pro e persone contro la vita, si tratta di un uso volutamente capzioso delle parole e delle immagini, fatto da una politica oscurantista che ancora una volta attacca le. Ci siamo gia’ trovate ...