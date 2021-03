Leonardo, conti 2020: tengono i ricavi grazie a business militare e governativo (Di martedì 9 marzo 2021) (Teleborsa) – Leonardo ha chiuso il 2020 con ricavi in calo del 2,7% a 13,41 miliardi di euro, un EBITDA di 1,46 miliardi di euro (-19,8% sul 2019) e un risultato netto pari a 243 milioni di euro, in contrazione del 70,4% rispetto agli 822 milioni dell’anno precedente. “La riduzione dei volumi produttivi sui programmi aeronautici civili è stata compensata dalla crescita associata al ramp-up delle produzioni su taluni contratti militari”, ha sottolineato la società. Il Free Operating Cash Flow (FOCF) è positivo per 40 milioni di euro (241 milioni nel 2019). L’indebitamento netto di gruppo è pari a 3.318 milioni di euro, in crescita rispetto al al 31 dicembre 2019 (2.847 milioni). Il portafoglio ordini, pari a 35,5 miliardi di euro, assicura una copertura in termini di produzione equivalente pari a circa 2,5 anni. “Il ... Leggi su quifinanza (Di martedì 9 marzo 2021) (Teleborsa) –ha chiuso ilconin calo del 2,7% a 13,41 miliardi di euro, un EBITDA di 1,46 miliardi di euro (-19,8% sul 2019) e un risultato netto pari a 243 milioni di euro, in contrazione del 70,4% rispetto agli 822 milioni dell’anno precedente. “La riduzione dei volumi produttivi sui programmi aeronautici civili è stata compensata dalla crescita associata al ramp-up delle produzioni su taluni contratti militari”, ha sottolineato la società. Il Free Operating Cash Flow (FOCF) è positivo per 40 milioni di euro (241 milioni nel 2019). L’indebitamento netto di gruppo è pari a 3.318 milioni di euro, in crescita rispetto al al 31 dicembre 2019 (2.847 milioni). Il portafoglio ordini, pari a 35,5 miliardi di euro, assicura una copertura in termini di produzione equivalente pari a circa 2,5 anni. “Il ...

Ultime Notizie dalla rete : Leonardo conti Leonardo, i conti del 2020 Sempre a fine 2020 il portafoglio ordini era pari a 35,52 miliardi di euro, ammontare che assicura una copertura in termini di produzione equivalente a circa 2,5 anni; nel 2020 Leonardo ha ottenuto ...

Leonardo, conti 2020: tengono i ricavi grazie a business militare e governativo ... amministratore delegato di Leonardo - La solidità e i fondamentali del gruppo sono alla base della fiducia nel breve e nel medio - lungo periodo". L' organico è cresciuto dello 0,7% a quota 49.882 ...

Leonardo, conti 2020: tengono i ricavi grazie a business militare e governativo Borsa Italiana Leonardo frena nel 2020, ma gli ordini tengono Backlog resiliente a oltre 35,5 miliardi. Comunicate le guidance per il 2021, si conta sulla fine della pandemia. Nuove misure per compensare la debolezza del mercato civile ...

Leonardo: crolla l'utile 2020. Domani sell-off sul Ftse Mib? Leonardo sotto pressione nel circuito serale a Piazza Affari dopo i conti dello scorso anno. Un brutto presagio per la sessione diurna di domani.

