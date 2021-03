Lecce | Gallo da riserva a titolare | “Io cresciuto allo Zen | il Palermo la mia squadra del cuore Ho un sogno”

Leggi su mediagol

(Di martedì 9 marzo 2021) E' uno dei "volti nuovi" deldi Eugenio Corini.Stiamo parlando di Antonino. Nato ail 5 gennaio 2000 e prodotto del vivaio rosanero, il giovane terzino di proprietà del club salentino nel 2021 è riuscito a ritagliarsi un posto dell'undici, ripagando la fiducia concessagli dal tecnico originario di Bagnolo Mella. Dopo un avvio di stagione anonimo, da cinque gare di fila, infatti, Corini lo schiera dal primo minuto."A inizio anno ero la terza scelta dopo Calderoni e Zuta e non trovavo spazio. A gennaio sarei potuto andare via, ma Corini e Corvino mi hanno convinto a restare prospettandomi una crescita a 360 gradi. Poi l’infortunio di Calderoni ha cambiato un po’ le cose anche per me. Sono entrato contro l’Empoli e ho fatto bene, da lì ho iniziato a giocare e ripagato la ...