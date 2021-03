Le prime foto di Lady Gaga a Gressoney sul set del film House Of Gucci (Di martedì 9 marzo 2021) Lady Gaga a Gressoney, ed ecco spiegate tante cose. Che Lady Germanotta fosse nel cast di House Of Gucci di Ridley Scott non era un mistero, ma gli avvistamenti della popstar a Roma nelle ore che precedevano la prima serata del Festival di Sanremo avevano scatenato l’ipotesi della super ospitata nella cinque giorni della kermesse. Prontamente Amadeus aveva fatto chiarezza durante la prima conferenza stampa dalla sala casinò, ricordando che Lady Gaga sarebbe stata impegnata con le riprese del film e il suo arrivo a Sanremo come ospite sarebbe stato improbabile. Così è stato. La presenza di Lady Gaga a Gressoney, in Val D’Aosta, è documentata dai primi scatti rubati sul set di ... Leggi su optimagazine (Di martedì 9 marzo 2021), ed ecco spiegate tante cose. CheGermanotta fosse nel cast diOfdi Ridley Scott non era un mistero, ma gli avvistamenti della popstar a Roma nelle ore che precedevano la prima serata del Festival di Sanremo avevano scatenato l’ipotesi della super ospitata nella cinque giorni della kermesse. Prontamente Amadeus aveva fatto chiarezza durante la prima conferenza stampa dalla sala casinò, ricordando chesarebbe stata impegnata con le riprese dele il suo arrivo a Sanremo come ospite sarebbe stato improbabile. Così è stato. La presenza di, in Val D’Aosta, è documentata dai primi scatti rubati sul set di ...

