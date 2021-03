Le ong | “Puntare sull’agroecologia | con l’Africa”

Leggi su dire

(Di martedì 9 marzo 2021) ROMA – La transizione agroecologica è la “proposta avanzata dai partner dell’Africa centro-occidentale per risolvere i problemi che affliggono la regione” e deve diventare “una strategia fondamentale per la cooperazione allo sviluppo”, oltre che “essere al centro della prossima programmazione triennale e delle linee guida per i programmi su sicurezza alimentare e agricoltura”. È in sintesi questo l’appello che la coalizione di ong e associazioni Azionae Terre – Coalizione per la transizione agroecologica in Africa occidentale ha rivolto oggi alle istituzioni italiane nel corso di un webinar sull’argomento.L’incontro online è stato promosso in collaborazione con l’Associazione delle organizzazioni italiane di cooperazione e solidarietà internazionale (Aoi) e della Federazione organismi cristiani servizio internazionale volontario (Focsiv). COSA SIGNIFICA AGROECOLOGICO