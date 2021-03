Le Olimpiadi di Tokyo senza tifosi stranieri

(Di martedì 9 marzo 2021) Ledisaranno. La decisione dovrebbe essere ufficializzata nei prossimi giorni.(GIAPPONE) – Ledisaranno. Nessuna decisione ufficiale ancora presa, ma nelle prossime settimane l’esecutivo nipponico dovrebbe ratificare questa indicazioni per l’emergenza coronavirus. Non si esclude un passo indietro in caso di una situazione della pandemia sotto controllo in un singolo Paese. Al momento, però, l’intenzione è quella di aprire gli stati solamente ainipponici e, soprattutto nel rispetto delle norme anti-Covid. Cerimonia di aperturaL’altra ...

rtl1025 : ?? Il governo giapponese ha deciso l'esclusione degli spettatori provenienti dall'estero per le #Olimpiadi di #Tokyo… - Agenzia_Ansa : Il governo giapponese ha deciso l'esclusione degli spettatori provenienti dall'estero per le Olimpiadi di Tokyo, ne… - RaiNews : Malgrado l'attuale chiusura delle frontiere, il Giappone fa fatica a ridurre il numero delle infezioni #tokyo2021… - mcaratozzolo58 : RT @RaiSport: #Olimpiadi senza spettatori stranieri Il Governo tenta di limitare contagi, l'annuncio ufficiale a fine mese ?? - Agenparl : Il #Giappone ospiterà le Olimpiadi di Tokyo senza spettatori stranieri - -

... ma con una neutrale come avverrà per la spedizione alle Olimpiadi di Tokyo di questa estate dopo il noto caso del presunto doping di Stato. Tokyo, vietato l'accesso agli spettatori stranieri: le conseguenze economiche Le Olimpiadi senza pubblico causerebbero danni economici notevoli. Le stime più recenti parlano di una perdita ... Lo anticipa l'agenzia Kyodo, che cita fonti a conoscenza del dossier. Il governo giapponese ha deciso l'esclusione degli spettatori provenienti dall'estero per le Olimpiadi di Tokyo…