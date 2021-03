Le dimissioni di Zingaretti e la retorica dell’attaccamento al potere

Leggi su formiche

(Di martedì 9 marzo 2021) Si è dimesso un papa perché non può farlo un segretario di partito? Non è solo una battuta ma anche una pista di riflessione, visto il numero di giudizi e perplessità sulledi Nicola. Personalmente sono tra quelli che ha ammirato il gesto, innanzitutto perché, in Italia, è cosi raro da renderlo prezioso. Nelle democrazie mature si dimettono coloro che subiscono sconfitte elettorali e interne al partito, coloro che ricevono avvisi di garanzia, coinvolti in prassi poco chiare, prima ancora che l’iter giudiziario sia concluso. In Italia un po’ meno, molto meno: diversi dei nostri politici sono passati da queste forche, ma pochi hanno avuto il coraggio e la probità nel dimettersi. Per dimostrare quanto questa mentalità è radicata, facciamo riferimento ad un’opinione diffusa sul problema delle. Capita, non ...