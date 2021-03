L’auto elettrica non basta per la sostenibilità: bisogna spingere su cibo, acqua ed energia (Di martedì 9 marzo 2021) L’auto elettrica non è la panacea della sostenibilità ambientale. Le prime dichiarazioni pubbliche del ministro della Transizione Ecologica su questo tema sono del tutto ragionevoli. Il ministro cita in proposito fattori globali come la disponibilità e l’estrazione di litio e cobalto, che localmente pongono anche seri problemi ambientali, e lo smaltimento massivo delle batterie. Nonché il deficit di produzione elettrica che si potrebbe venire a creare. A proposito di smaltimento, le mappe dei molteplici depositi di rifiuti tossici e radioattivi della Somalia, che girano sui social, suggeriscono enorme cautela al mondo sviluppato. A medio e lungo termine, i problemi ambientali non si risolvono trasferendoli ai paesi poveri. E un riciclo completo di rifiuti delicati come le batterie richiede ancora uno sforzo scientifico ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 9 marzo 2021)non è la panacea dellaambientale. Le prime dichiarazioni pubbliche del ministro della Transizione Ecologica su questo tema sono del tutto ragionevoli. Il ministro cita in proposito fattori globali come la disponibilità e l’estrazione di litio e cobalto, che localmente pongono anche seri problemi ambientali, e lo smaltimento massivo delle batterie. Nonché il deficit di produzioneche si potrebbe venire a creare. A proposito di smaltimento, le mappe dei molteplici depositi di rifiuti tossici e radioattivi della Somalia, che girano sui social, suggeriscono enorme cautela al mondo sviluppato. A medio e lungo termine, i problemi ambientali non si risolvono trasferendoli ai paesi poveri. E un riciclo completo di rifiuti delicati come le batterie richiede ancora uno sforzo scientifico ...

