Lasci Napoli e poi esplodi: 11 'scugnizzi' che non hanno mai vestito l'azzurro (Di martedì 9 marzo 2021) ...PASSA A G+ E LEGGI L'ARTICOLO Sei già abbonato? Accedi *puoi disdire quando vuoi Non perderti gli articoli Premium! Entra in G+ e potrai avere accesso illimitato agli approfondimenti de La Gazzetta ... Leggi su gazzetta (Di martedì 9 marzo 2021) ...PASSA A G+ E LEGGI L'ARTICOLO Sei già abbonato? Accedi *puoi disdire quando vuoi Non perderti gli articoli Premium! Entra in G+ e potrai avere accesso illimitato agli approfondimenti de La Gazzetta ...

Advertising

sportli26181512 : Lasci Napoli e poi esplodi: 11 'scugnizzi' che non hanno mai vestito l’azzurro: Lasci Napoli e poi esplodi: 11 'scu… - Antonio89704611 : @Alex_Zonghetti @anto_occ @MatteDj23 Io dico solo Atalanta...perché sia Napoli e Roma se non li batti è perché siam… - Sabatin89534535 : Ma Gattuso metti ghoulam titolare e Mario rui lo lasci andare a casa sua, ti suggerisco che il napoli dobbiamo vinc… - lodoisperfect : RT @LuigiValente14: La Campania non è Napoli. Napoli non è la Campania. E De Luca ha rotto i coglioni lui e quel lungomare di merda: lo ch… - ArborFelix_07 : RT @LuigiValente14: La Campania non è Napoli. Napoli non è la Campania. E De Luca ha rotto i coglioni lui e quel lungomare di merda: lo ch… -