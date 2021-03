“L’Amazzonia insegna che non si separa l’uomo dalla natura” di M Garofalo

Leggi su huffingtonpost

(Di martedì 9 marzo 2021) (di Mauro) Leone viene convinto da sua cugina Nur a intraprendere un viaggio in Amazzonia che metterà in discussione tutte le sue certezze. Viaggiare ti cambia per sempre perché “non vediamo le cose come sono, vediamo le cose come siamo”, scriveva Anaïs Nin. È la trama di La nuova terra (Guanda, €19), l’ultimo romanzo di Sebastiano Mauri: artista, scrittore e regista di origini italo-argentine, nel 2018 ha vinto il premio Flaiano per il film Favola tratto dall’omonimo libro di Filippo Timi. Il suo racconto richiama alla memoria i taccuini di Bruce Chatwin, l’altro come in Ryszard Kapu?ci?ski. “Accetto i riferimenti anche se non sono stati intenzionali”, racconta Mauri. “Non mi è capitato molte volte nella vita di compiere un viaggio che mi facesse fare un cambio di prospettiva. E’ successo nel 2014, nel momento in cui iniziai a scoprire il mondo della ...