La UEFA ha sospeso l’arbitro che era stato accusato di avere rivolto un insulto razzista nella partita tra Basaksehir e Paris Saint-Germain (Di martedì 9 marzo 2021) Lunedì la UEFA, l’Unione delle federazioni calcistiche europee, ha sospeso fino al 30 giugno 2021 Sebastian Coltescu, l’arbitro rumeno che era stato accusato di avere rivolto un insulto razzista a un membro della squadra turca Istanbul Basaksehir: era successo lo Leggi su ilpost (Di martedì 9 marzo 2021) Lunedì la, l’Unione delle federazioni calcistiche europee, hafino al 30 giugno 2021 Sebastian Coltescu,rumeno che eradiuna un membro della squadra turca Istanbul: era successo lo

Advertising

capuanogio : Ricordate #Coltescu, arbitro accusato di razzismo nel match (poi sospeso) tra #Psg e #Basaksehir? La #Uefa lo sospe… - ArreuSab : RT @ilpost: La UEFA ha sospeso l’arbitro che era stato accusato di avere rivolto un insulto razzista nella partita tra Basaksehir e Paris S… - ilpost : La UEFA ha sospeso l’arbitro che era stato accusato di avere rivolto un insulto razzista nella partita tra Basakseh… - FabioCasalucci : Ho ascoltato un pezzo del video di Marelli che racconta come alla #Uefa abbiano il cervello in pappa. Praticamente… - ArtBeatIdeas : RT @RassegnaZampa: #Calcio Disse “negru” durante Psg-Basaksehir: il quarto uomo #Coltescu sospeso fino a fine stagione. Ma per l’Uefa non f… -