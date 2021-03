La storia della madonna a forma di vagina che ha fatto arrabbiare Meloni e Salvini

(Di martedì 9 marzo 2021) Ieri, 8 marzo, giornata delle donne Giorgiae Matteohanno tuonato contro l’iniziativa femminista che ha portato in piazza unadi cartapesta a Roma, in piazza Sempione. Ma cosa c’è dietro? Tutto ha inizio dal progetto di pedonalizzazione che prevede lo spostamento di una statua. Il parrocochiesta Chiesa dei Santi Angeli Custodi, Don Mario Aceto, non l’aveva presa bene, e dopo che era stato rimosso uno striscione del movimento tradizionalista cattolico Militia Christi che recitava “Giù le mani dalla statua” si era scagliato contro il simbololotta alla discriminazione LGBT, la bandiera arcobaleno, esposta sulla sede del III Municipio a Piazza Sempione: “Lo striscione contro lo spostamentostatua ...

FiorellaMannoia : Sono felice di aver partecipato a questa iniziativa che divulga nelle scuole la storia del femminismo e la condizio… - Mov5Stelle : #InternationalWomenDay In diretta per la Giornata internazionale della donna. #NemmenoConClic - Signore, la storia… - CalabriaTw : Oggi un tributo a coloro che hanno fatto la storia della Repubblica. I ritratti delle 21 #donne costituenti esposti…

Alla Scalacinquantina di lavoratori risultati positivi al Covid, fra cui 35 ballerini, solo uno è ... 'Quindi - ha scritto Roberto Bolle in unasu Instagram - mi dite che rifacendo i Covid ...Roberto Figari, presidente dell'Accademia dei cultori dilocale: 'Il cimitero di Ruta era ... c'è un villino con piscina e un grande giardino sotto al livellostrada. Accanto, via Trea, ...Il Teatro San Carlo come luogo di incontro tra giovani, istituzioni ed esponenti della società civile a sostegno della legalità. In scena “Chi sono i nuovi Mille ?”, progetto Rai per i 150 anni dell’U ...L’autore tv e conduttore di Colle Aperto è tra i protagonisti dell’Area Hospitality, il format nello spazio accanto all’Ariston: «Elodie e Renga tra i nostri ospiti, con Gaia abbiamo ricordato risotto ...