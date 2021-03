La Spagna esulta per la revoca dell’immunità a Puigdemont. Riparte la richiesta di estradizione (Di martedì 9 marzo 2021) La Spagna esulta per la revoca dell’immunità da parte del Parlamento Europeo agli europarlamentari indipendentisti catalani Carles Puigdemont, Toni Comin e Clara Ponsatí. E considera il passaggio come un riconoscimento allo Stato di Diritto e alla giustizia spagnola. Il voto del Parlamento europeo, ha detto la ministra degli Esteri Arancha González Laya, in una breve comunicazione diffusa dal Palazzo della Moncloa, lancia, in questa maniera, un triplo messaggio. Con questo voto, sostiene la ministra, si è dimostrato che “un eurodeputato non può avvalersi della sua condizione per evitare di comparire davanti alla giustizia nazionale per possibili violazioni delle leggi nazionali“. Come fatto, appunto da Puigdemont e soci. Sfuggiti, finora, grazie all’immunità, alla giustizia di ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 9 marzo 2021) Laper lada parte del Parlamento Europeo agli europarlamentari indipendentisti catalani Carles, Toni Comin e Clara Ponsatí. E considera il passaggio come un riconoscimento allo Stato di Diritto e alla giustizia spagnola. Il voto del Parlamento europeo, ha detto la ministra degli Esteri Arancha González Laya, in una breve comunicazione diffusa dal Palazzo della Moncloa, lancia, in questa maniera, un triplo messaggio. Con questo voto, sostiene la ministra, si è dimostrato che “un eurodeputato non può avvalersi della sua condizione per evitare di comparire davanti alla giustizia nazionale per possibili violazioni delle leggi nazionali“. Come fatto, appunto dae soci. Sfuggiti, finora, grazie all’immunità, alla giustizia di ...

