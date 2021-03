La situazione negli ospedali è al collasso (Di martedì 9 marzo 2021) Terapie intensive piene in Emilia Romagna: garantite solo le urgenze, il resto viene posticipato. Emilia Romagna, terapie intensive piene: garantite solo le urgenze su Notizie.it. Leggi su notizie (Di martedì 9 marzo 2021) Terapie intensive piene in Emilia Romagna: garantite solo le urgenze, il resto viene posticipato. Emilia Romagna, terapie intensive piene: garantite solo le urgenze su Notizie.it.

Advertising

fattoquotidiano : 'MIO MARITO, MALATO POLMONARE: NIENTE ANTIDOTO E ORA È POSITIVO' - 'Cara Selvaggia, voglio rivolgere un appello all… - giuseppecine03 : Domani pubblicherò un video realizzato negli scorsi mesi sulla situazione pandemica, be active?? #lockdownitalia - infoitinterno : Emilia-Romagna verso il lockdown, situazione critica negli ospedali: «Ok solo a ricoveri per emergenze» - NewSicilia : #Coronavirus - Sono 12 i ricoveri in meno negli #ospedali in #Sicilia #Newsicilia - loscornetteros : 'Situazione difficile negli ospedali. Sospesa l'attività chirurgica procrastinabile come da indicazioni regionali.'… -