La serie con Zac Efron torna con la stagione 2: primo ciak in Australia (Di martedì 9 marzo 2021) Dopo essere stata uno dei più grandi successi di Netflix nel 2020, la serie con Zac Efron torna per una seconda stagione. Ad annunciarlo è lo stesso attore, che non ha mai nascosto la sua passione per l’avventura e gli sport estremi, non senza qualche incidente di percorso. Il debutto di Zac Efron: Con i piedi per Terra 2 è previsto per il 2022. Nella prima stagione, l’ex star di High School Musical aveva portato il pubblico tra Francia, Porto Rico, Londra, Islanda, Costa Rica, Perù e Sardegna per affrontare diverse tematiche legate all’ecosostenibilità. In questo nuovo ciclo di episodi, le modalità restano le stesse. Zaino in spalla attraverso l’Australia, accompagnato come sempre dall‘esperto di benessere Darin Olien, con cui andrà alla ricerca di modi di ... Leggi su optimagazine (Di martedì 9 marzo 2021) Dopo essere stata uno dei più grandi successi di Netflix nel 2020, lacon Zacper una seconda. Ad annunciarlo è lo stesso attore, che non ha mai nascosto la sua passione per l’avventura e gli sport estremi, non senza qualche incidente di percorso. Il debutto di Zac: Con i piedi per Terra 2 è previsto per il 2022. Nella prima, l’ex star di High School Musical aveva portato il pubblico tra Francia, Porto Rico, Londra, Islanda, Costa Rica, Perù e Sardegna per affrontare diverse tematiche legate all’ecosostenibilità. In questo nuovo ciclo di episodi, le modalità restano le stesse. Zaino in spalla attraverso l’, accompagnato come sempre dall‘esperto di benessere Darin Olien, con cui andrà alla ricerca di modi di ...

Mass Effect Legendary Edition: ecco dove acquistarlo al miglior prezzo Il primissimo episodio della serie presenta inoltre un sistema di puntamento migliorato e tante novità per il controllo della squadra e della visuale , con anche le fasi di esplorazioni con il Mako ...

Supercannoniere: week - end atipico, Ronaldo e Lukaku a secco. Morata scavalca Ibra In doppia cifra Lorenzo Insigne, pure a lui a segno con una doppietta contro il Bologna. La ... negli ultimi due casi valgono anche le amichevoli, essendo gare ufficiali) dai giocatori di Serie A. Le ...

5 personaggi delle serie tv con cui celebrare la festa della donna Wired.it

Intervista esclusiva - Petrucci: "Sogno la Dakar con KTM" Intervista esclusiva a Danilo Petrucci. In questa chiaccherata con il nostro Marco Congiu, il ternano ci parla del suo esordio con la KTM, dei motivi che l'hanno portato a firmare con la casa austriac ...

WandaVision: i colori magici dell'MCU spiegati dal regista della serie Disney+ A ogni magia e personaggio magico corrisponde un colore nell'MCU, ecco come il regista di Wandavision ha spiegato la 'teoria dei colori' e la loro funzione. Dopo il successo di WandaVision su Disney+, ...

