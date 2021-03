La Russa contro le ambiguità dei medici sui vaccini: “Ci salveranno o no? E perché sono pochi?” (video) (Di martedì 9 marzo 2021) “perché questi medici non ci hanno detto prima che un vaccino non è salvifico? Dovremmo dire chiaro e tondo che probabilmente dovremmo rifarlo ogni anno, perché ce lo spiegano sempre a cose avvenute?”. Ospite dell’Aria che tira, sulla Sette, Ignazio La Russa, esponente di Fratelli d’Italia, formula alcune critiche sulla bulimia di virologi che in tv dicono tutto e il contrario di tutto, senza chiarire, secondo La Russa, anche il fenomeno della stagionalità del virus in base alle varianti. Ovvio il riferimento al fatto che, per la natura del coronavirus e delle sue varianti, il vaccino potrebbe diventare stagionale, come quello per l’influenza. Una circostanza che, in effetti, non sembra essere stata particolarmente approfondita. La Russa, poi, è protagonista di uno scambio di battute ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 9 marzo 2021) “questinon ci hanno detto prima che un vaccino non è salvifico? Dovremmo dire chiaro e tondo che probabilmente dovremmo rifarlo ogni anno,ce lo spiegano sempre a cose avvenute?”. Ospite dell’Aria che tira, sulla Sette, Ignazio La, esponente di Fratelli d’Italia, formula alcune critiche sulla bulimia di virologi che in tv dicono tutto e il contrario di tutto, senza chiarire, secondo La, anche il fenomeno della stagionalità del virus in base alle varianti. Ovvio il riferimento al fatto che, per la natura del coronavirus e delle sue varianti, il vaccino potrebbe diventare stagionale, come quello per l’influenza. Una circostanza che, in effetti, non sembra essere stata particolarmente approfondita. La, poi, è protagonista di uno scambio di battute ...

