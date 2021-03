La Royal Family non lascia cadere nel vuoto le parole di Meghan e Harry e risponde con un comunicato ufficiale (Di martedì 9 marzo 2021) Sono ore delicate, queste, per la Famiglia Reale e la coppia dei Duchi di Sussex, Harry Windsor e Meghan Markle. L’intervista che la coppia ha rilasciato alla conduttrice più famosa del pianeta, Oprah Winfrey, ha scosso le fondamenta di una casata antica. Di fronte alle accuse di razzismo, in particolare, la Famiglia Reale non avrebbe potuto ignorare l’elefante nella stanza. Così, poche ore fa, sarebbe arrivato un comunicato ufficiale in cui si legge: Questa vicenda, anche se ci potrebbero essere ricostruzioni divergenti, verrà presa assolutamente sul serio dalla Casa Reale a livello privato. Le questioni sollevate dall’intervista, soprattutto quelle di carattere razziale, ci preoccupano. Harry e Meghan rimarranno per sempre membri della famiglia molto amati da ... Leggi su trendit (Di martedì 9 marzo 2021) Sono ore delicate, queste, per la Famiglia Reale e la coppia dei Duchi di Sussex,Windsor eMarkle. L’intervista che la coppia ha rito alla conduttrice più famosa del pianeta, Oprah Winfrey, ha scosso le fondamenta di una casata antica. Di fronte alle accuse di razzismo, in particolare, la Famiglia Reale non avrebbe potuto ignorare l’elefante nella stanza. Così, poche ore fa, sarebbe arrivato unin cui si legge: Questa vicenda, anche se ci potrebbero essere ricostruzioni divergenti, verrà presa assolutamente sul serio dalla Casa Reale a livello privato. Le questioni sollevate dall’intervista, soprattutto quelle di carattere razziale, ci preoccupano.rimarranno per sempre membri della famiglia molto amati da ...

