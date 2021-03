La rivista Nature demolisce il Cts: “Non ha nemmeno un virologo” (Di martedì 9 marzo 2021) Roma, 9 mar – La rivista scientifica Nature stronca la gestione italiana dell’emergenza coronavirus: e lo fa a partire dal Cts, il Comitato tecnico scientifico dalle cui consulenze dipendono le decisioni prese dall’esecutivo in materia di restrizioni e misure anti Covid. «Il principale organo consultivo sulla pandemia in Italia ha esperti di alto livello in molti campi, ma è privo di figure che in questa fase sarebbero cruciali». Questa la lapidaria introduzione dell’articolo, che accusa il comitato di non avere le competenze necessarie a ricoprire il proprio ruolo. «Non hanno neanche un virologo», è l’accusa. Nature: i membri del Cts non hanno le competenze necessarie «Meno della metà dei suoi membri attuali sono nominati sulla base del curriculum», continua Nature. «Gli altri sono direttori di ... Leggi su ilprimatonazionale (Di martedì 9 marzo 2021) Roma, 9 mar – Lascientificastronca la gestione italiana dell’emergenza coronavirus: e lo fa a partire dal Cts, il Comitato tecnico scientifico dalle cui consulenze dipendono le decisioni prese dall’esecutivo in materia di restrizioni e misure anti Covid. «Il principale organo consultivo sulla pandemia in Italia ha esperti di alto livello in molti campi, ma è privo di figure che in questa fase sarebbero cruciali». Questa la lapidaria introduzione dell’articolo, che accusa il comitato di non avere le competenze necessarie a ricoprire il proprio ruolo. «Non hanno neanche un», è l’accusa.: i membri del Cts non hanno le competenze necessarie «Meno della metà dei suoi membri attuali sono nominati sulla base del curriculum», continua. «Gli altri sono direttori di ...

