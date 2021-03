La riforma della Champions League 2024-27 è quasi pronta: tutte le novità (Di martedì 9 marzo 2021) Sembra ormai ben indirizzata la riforma delle coppe europee per club che coinvolgerà anche la Champions League. Dall’edizione del 2024 infatti, saranno introdotti alcuni cambiamenti che modificheranno l’assetto della competizione. Scongiurata l’ipotesi di vedere dei posti già assicurati per alcune squadre, ecco quali saranno le novità principali. riforma della Champions League 2024-27, ecco le novità In primo luogo sarà aumentato il numero delle squadre partecipanti. Quelle attuali sono 32, mentre in futuro se ne aggiungeranno 4 in più, per un totale di 36. Di conseguenza, aumenterà il numero di partite disputate e il cammino per arrivare in finale sarà più lungo. Le due squadre ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 9 marzo 2021) Sembra ormai ben indirizzata ladelle coppe europee per club che coinvolgerà anche la. Dall’edizione delinfatti, saranno introdotti alcuni cambiamenti che modificheranno l’assettocompetizione. Scongiurata l’ipotesi di vedere dei posti già assicurati per alcune squadre, ecco quali saranno leprincipali.-27, ecco leIn primo luogo sarà aumentato il numero delle squadre partecipanti. Quelle attuali sono 32, mentre in futuro se ne aggiungeranno 4 in più, per un totale di 36. Di conseguenza, aumenterà il numero di partite disputate e il cammino per arrivare in finale sarà più lungo. Le due squadre ...

