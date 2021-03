La regina "rattristata" per le parole di Harry e Meghan: "Le accuse di razzismo prese sul serio" (Di martedì 9 marzo 2021) La regina Elisabetta si è detta “rattristata” per le parole dei duchi di Sussex, Harry e Meghan, nella prima reazione dopo la loro devastante intervista alla Cbs americana. Le accuse di razzismo lanciate da Harry e Meghan sono “preoccupanti”, sono state “prese molto seriamente” e verranno “affrontate dalla famiglia privatamente”, ha detto ancora alla luce dell’intervista della coppia con Oprah Winfrey. Leggi su huffingtonpost (Di martedì 9 marzo 2021) LaElisabetta si è detta “” per ledei duchi di Sussex,, nella prima reazione dopo la loro devastante intervista alla Cbs americana. Ledilanciate dasono “preoccupanti”, sono state “molto seriamente” e verranno “affrontate dalla famiglia privatamente”, ha detto ancora alla luce dell’intervista della coppia con Oprah Winfrey.

