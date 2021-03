La Regina Elisabetta risponde alle dichiarazioni di Harry e Meghan Markle: il comunicato ufficiale (Di martedì 9 marzo 2021) L’intervista rilasciata dal Principe Harry e dalla sua consorte Meghan Markle a Oprah Winfrey, si è rivelato un vero e proprio fulmine e ciel sereno per la famiglia reale: i due infatti si sono lasciati andare a delle pesanti dichiarazioni, non solo sulla monarchia britannica ma anche sul loro matrimonio e sulla loro famiglia. Come ci si aspettava le parole di Harry e Meghan hanno provocato delle reazioni nella famiglia reale, e stando a quanto riportato dall’esperta reale Fatie Nicholl su ET, il principe William non avrebbe affatto preso bene le dichiarazioni rilasciate sulla sua famiglia e in particolare sulla moglie Kate Middleton. “È devastato da questa intervista” ha affermato la Nicholl, e ancora: La Duchessa di Cambridge è stata tirata in ballo in tutta questa ... Leggi su isaechia (Di martedì 9 marzo 2021) L’intervista rilasciata dal Principee dalla sua consortea Oprah Winfrey, si è rivelato un vero e proprio fulmine e ciel sereno per la famiglia reale: i due infatti si sono lasciati andare a delle pesanti, non solo sulla monarchia britannica ma anche sul loro matrimonio e sulla loro famiglia. Come ci si aspettava le parole dihanno provocato delle reazioni nella famiglia reale, e stando a quanto riportato dall’esperta reale Fatie Nicholl su ET, il principe William non avrebbe affatto preso bene lerilasciate sulla sua famiglia e in particolare sulla moglie Kate Middleton. “È devastato da questa intervista” ha affermato la Nicholl, e ancora: La Duchessa di Cambridge è stata tirata in ballo in tutta questa ...

